Conférence-initiation à la généalogie Place du Champ-de-Mars Saint-Lô, 9 septembre 2023, Saint-Lô.

Saint-Lô,Manche

Rendez-vous le 9 septembre prochain à la médiathèque « La Source » de Saint-Lô pour une conférence-initiation à la généalogie avec Annick Perrot et Mireille Frigout.

Vous pourrez ensuite vous inscrire à des ateliers gratuits de formation, animés par Mireille Frigout, qui auront lieu deux jeudis matin par mois à la médiathèque.

Pensez à réserver !.

2023-09-09 15:00:00 fin : 2023-09-09 . .

Place du Champ-de-Mars

Saint-Lô 50000 Manche Normandie



Join Annick Perrot and Mireille Frigout on September 9 at Saint-Lô’s « La Source » media library for an introductory genealogy lecture.

You can then sign up for free training workshops, led by Mireille Frigout, to be held two Thursday mornings a month at the media library.

Don’t forget to book!

Acompañe a Annick Perrot y Mireille Frigout el 9 de septiembre en la mediateca La Source de Saint-Lô para una charla de iniciación a la genealogía.

A continuación, podrá inscribirse en los talleres de formación gratuitos, dirigidos por Mireille Frigout, que tendrán lugar dos jueves al mes por la mañana en la mediateca.

No olvide inscribirse

Am 9. September findet in der Mediathek « La Source » in Saint-Lô eine Konferenz zur Einführung in die Genealogie mit Annick Perrot und Mireille Frigout statt.

Anschließend können Sie sich für kostenlose Workshops anmelden, die von Mireille Frigout geleitet werden und an zwei Donnerstagvormittagen pro Monat in der Mediathek stattfinden.

Denken Sie daran, sich anzumelden!

