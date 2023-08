Conférence > « Le triangle de Karpmann : savoir déjouer les pièges de la manipulation » Place du Champ-de-Mars Saint-Lô, 2 septembre 2023, Saint-Lô.

Saint-Lô,Manche

Rendez-vous le 2 septembre prochain à l’auditorium de la médiathèque « La Source » de Saint-Lô pour la conférence « Le triangle de Karpmann : savoir déjouer les pièges de la manipulation » par Rémi Delekta et Dominique Ansould.

Conférence proposée par l’association « Les entretiens de Saint-Lô ».

Entrée libre.

Place du Champ-de-Mars

Saint-Lô 50000 Manche Normandie



Join Rémi Delekta and Dominique Ansould on September 2 in the auditorium of Saint-Lô’s « La Source » media library for a conference entitled « Le triangle de Karpmann : savoir déjouer les pièges de la manipulation ».

Conference organized by the association « Les entretiens de Saint-Lô ».

Free admission

Acompañe a Rémi Delekta y Dominique Ansould el 2 de septiembre en el auditorio de la mediateca « La Source » de Saint-Lô para una conferencia titulada « El triángulo de Karpmann: cómo evitar las trampas de la manipulación ».

Organizada por la asociación « Les entretiens de Saint-Lô ».

Entrada gratuita

Wir treffen uns am 2. September im Auditorium der Mediathek « La Source » in Saint-Lô für die Konferenz « Das Karpmann-Dreieck: Die Fallen der Manipulation umgehen können » von Rémi Delekta und Dominique Ansould.

Die Konferenz wurde von der Vereinigung « Les entretiens de Saint-Lô » (Gespräche in Saint-Lô) angeboten.

Freier Eintritt

