Concours d'élégance dans le cadre du « Circuit des Remparts d'Angoulême »

Vendredi 15 septembre, 20h30
Place du Champ de Mars
Gratuit. Entrée libre.

C'est traditionnellement le spectacle qui ouvre les festivités du week-end consacré à l'automobile ancienne à Angoulême dans le cadre du « Circuit des Remparts ».

Apparu en France dans les années 1920, le concours d’élégance est d’abord l’apanage des dandy’s qui rivalisaient de raffinement et de distinction au volant de créations automobiles inaccessibles au commun des mortels.

Témoin d'un art de vivre à la française, il permet au public d'assister à la présentation commentée de voitures et motos de différentes époques en musique.

