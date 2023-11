Parcours des illuminations Place du Champ de Mars Romans-sur-Isère, 2 décembre 2023, Romans-sur-Isère.

Romans-sur-Isère,Drôme

Vivez la magie des fêtes de fin d’année avec les illuminations implantées dans le centre ville.

Immortalisez ce moment en vous prenant en photo et partagez vos photos sur Instagram avec #instaromans !.

2023-12-02 17:30:00 fin : 2023-01-07 . .

Place du Champ de Mars

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Experience the magic of the festive season with the illuminations in the town center.

Immortalize the moment by taking a photo of yourself, and share your photos on Instagram with #instaromans!

Vive la magia de las fiestas con la iluminación del centro de la ciudad.

Inmortaliza el momento haciéndote una foto y compártela en Instagram con #instaromans

Erleben Sie den Zauber der Weihnachtszeit mit den im Stadtzentrum aufgestellten Illuminationen.

Halten Sie diesen Moment fest, indem Sie ein Foto von sich machen und teilen Sie Ihre Fotos auf Instagram mit #instaromans!

Mise à jour le 2023-11-18 par Valence Romans Tourisme