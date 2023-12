NOUVEL AN 2024 Place du champ de mars Remiremont Catégories d’Évènement: Remiremont

Remiremont, 31 décembre 2023

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Lundi 2023-12-31 19:00:00

fin : 2024-01-01 Nous Organisons Nouvel An 2024 au palais des congrès à Remiremont .

Sur Réservation uniquement avant le 15 décembre. Repas – dansant avec un Dj des Années 80 à Aujourd’hui. Porte ouverte à partir de 19h Tarif Adulte : 69€00

Tarif Enfant – 12 ans : 25€00 1 Cocktail de Bienvenue Offert Repas :

– Mise en bouche : Gaspacho de courgette à la truffe

– Entrée : Aumônière de volaille

– Plat : Bœuf Wellington avec son écrasé de pomme de terre et ses légumes

– Fromages : Assiette 3 fromages

– Dessert : Signature bu les Gentlemen’s Mousse Maron allégée , mousse orange, Génoise chocolat Tél 0766683697

E-mail: lesgentlemensrestaurant@hotmail.com.

Place du champ de mars

Remiremont 88200 Vosges Grand Est

