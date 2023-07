Mirmande dans tous les sens Place du champ de Mars Mirmande, 19 juillet 2023, Mirmande.

Mirmande,Drôme

Mirmande dans tous les sens, une promenade de découverte du village dont la porte d’entrée sont vos sens. A travers de l’odorat, le toucher, le gout et bien entendu la vue, venez découvrir les grandes lignes de l’histoire de la cité..

2023-07-19 09:30:00 fin : 2023-07-19 . EUR.

Place du champ de Mars Rendez-vous à l’Office de Tourisme

Mirmande 26270 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Mirmande dans tous les sens (Mirmande in all senses), a discovery walk through the village whose gateway is your senses. Through the senses of smell, touch, taste and, of course, sight, come and discover the history of the town.

Mirmande dans tous les sens (Mirmande con todos los sentidos) es un recorrido a pie por el pueblo cuya puerta de entrada son sus sentidos. A través del olfato, el tacto, el gusto y, por supuesto, la vista, descubra las grandes líneas de la historia de la ciudad.

Mirmande dans tous les sens, ein Spaziergang zur Entdeckung des Dorfes, dessen Eingangstor Ihre Sinne sind. Entdecken Sie die Geschichte des Dorfes mit Hilfe von Geruchs-, Tast- und Geschmackssinn und natürlich dem Sehsinn.

