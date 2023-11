Concert la Gamme Dorée Place du Champ de mars Loriol-sur-Drôme, 19 novembre 2023, Loriol-sur-Drôme.

Loriol-sur-Drôme,Drôme

L’association des Amis de la Maison de Retraite Saint-Joseph organise comme chaque année son spectacle du dimanche !

Cette fois, découvrez La Gamme dorée en concert : variété française d’hier et d’aujourd’hui animeront l’après-midi..

2023-11-19 14:30:00 fin : 2023-11-19 . EUR.

Place du Champ de mars Salle des fêtes

Loriol-sur-Drôme 26270 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The Association des Amis de la Maison de Retraite Saint-Joseph organizes its annual Sunday show!

This time, discover La Gamme dorée in concert: French variety from yesterday and today will enliven the afternoon.

Cada año, los Amigos de la Maison de Retraite Saint-Joseph organizan su espectáculo dominical

Este año, La Gamme dorée ofrecerá un concierto de canciones francesas de variedades del pasado y del presente.

Der Verein der Freunde des Seniorenheims Saint-Joseph organisiert wie jedes Jahr seine Sonntagsshow!

Dieses Mal erleben Sie La Gamme dorée in einem Konzert: Französische Varietäten von gestern und heute werden den Nachmittag beleben.

Mise à jour le 2023-10-27 par Office de Tourisme du Val de Drôme