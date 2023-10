Range ta chambre Place du Champ de mars Loriol-sur-Drôme, 12 novembre 2023, Loriol-sur-Drôme.

Loriol-sur-Drôme,Drôme

Videz les placards et sortez vos jouets non utilisés les enfants ! Le Studio Danse LCA propose une journée bourse aux vêtements et aux jouets enfants..

2023-11-12 09:00:00 fin : 2023-11-12 14:00:00. .

Place du Champ de mars Salle des fêtes

Loriol-sur-Drôme 26270 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Empty your closets and get out your unused toys, kids! Studio Danse LCA is holding a one-day children’s clothing and toy fair.

Niños, vaciad los armarios y sacad los juguetes que no uséis Studio Danse LCA organiza una feria de ropa y juguetes infantiles de un día de duración.

Leert die Schränke und holt eure unbenutzten Spielsachen heraus, Kinder! Das LCA-Tanzstudio bietet einen Tag lang eine Kinderkleider- und Spielzeugbörse an.

Mise à jour le 2023-10-27 par Office de Tourisme du Val de Drôme