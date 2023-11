Bal d’été Place du Champ de Mars, Jaujac, Jaujac (07) Bal d’été Place du Champ de Mars, Jaujac, Jaujac (07), 25 août 2024, . Bal d’été Dimanche 25 août 2024, 19h00 Place du Champ de Mars, Jaujac, Jaujac (07) Prix libre Nouvelle édition du bal d’été à Jaujac! Cette année, nous aurons le plaisir d’accueillir Bargainatt pour faire groover la place du village. La programmation est encore en cours est sera complétée par un autre groupe.Plus d’infos à venir! source : événement Bal d’été publié sur AgendaTrad Place du Champ de Mars, Jaujac, Jaujac (07) Place du Champ de Mars, Jaujac, 07380 Jaujac, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/46486 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

baltrad balfolk

Place du Champ de Mars, Jaujac, 07380 Jaujac, France

