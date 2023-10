Marché de Noël des Créateurs et de la Gastronomie Place du champ de mars Grane Catégories d’Évènement: Drôme

Grane Marché de Noël des Créateurs et de la Gastronomie Place du champ de mars Grane, 26 novembre 2023, Grane. Grane,Drôme Artistes, producteurs, artisans.

Dégustation et restauration.

Animations toute la journée : père noël, magicien, balade à dos d’âne.

2023-11-26 fin : 2023-11-26 . .

Place du champ de mars

Grane 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Artists, producers, craftspeople.

Tasting and catering.

Entertainment all day long: Santa Claus, magician, donkey ride Artistas, productores, artesanos.

Degustaciones y comida.

Animaciones durante todo el día: Papá Noel, mago, paseos en burro, etc Künstler, Produzenten, Kunsthandwerker.

Verkostung und Verpflegung.

Künstler, Produzenten, Kunsthandwerker.

Verkostung und Verpflegung.

Animationen den ganzen Tag über: Weihnachtsmann, Zauberer, Eselreiten

