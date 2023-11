Marché de Noël Place du Champ de Mars Donzère, 16 décembre 2023, Donzère.

Donzère,Drôme

Plus de 30 exposants. Stand photo avec le Père Noël (impression instantanée), maquillage, tyrolienne des lutins, carrousel poétique, mini ferme, balade à poney, calèche… Déambulations, spectacles et concert. Feu d’artifice. Restauration sur place..

2023-12-16 fin : 2023-12-17 . .

Place du Champ de Mars

Donzère 26290 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Over 30 exhibitors. Photo booth with Santa (instant print), face painting, elf zip line, poetic carousel, mini farm, pony rides, horse-drawn carriage… Ambulances, shows and concerts. Fireworks display. Catering on site.

Más de 30 expositores. Stand de fotos con Papá Noel (impresión instantánea), pintura de caras, tirolina de elfos, carrusel poético, minigranja, paseo en poni, coche de caballos… Animación de calle, espectáculos y conciertos. Castillo de fuegos artificiales. Restauración in situ.

Mehr als 30 Aussteller. Fotostand mit dem Weihnachtsmann (Sofortdruck), Schminken, Wichtel-Seilrutsche, poetisches Karussell, Mini-Bauernhof, Ponyreiten, Kutsche… Umzüge, Aufführungen und Konzert. Feuerwerk in der Nacht. Verpflegung vor Ort.

Mise à jour le 2023-11-24 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence