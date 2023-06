La guinguette de la place Place du Champ de Mars Donzère, 16 août 2023, Donzère.

Donzère,Drôme

Venez partager un moment de convivialité. Bars et food trucks seront présents sur la place tous les mercredis de l’été. Concert avec Remake de la Dalgonne..

2023-08-16 à 19:00:00 ; fin : 2023-08-16 . .

Place du Champ de Mars

Donzère 26290 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Come and share a moment of conviviality. Bars and food trucks will be on the square every Wednesday throughout the summer. Concert with Remake de la Dalgonne.

Venga a compartir un momento de convivencia. Bares y food trucks estarán en la plaza todos los miércoles del verano. Concierto con Remake de la Dalgonne.

Kommen Sie und teilen Sie einen Moment der Geselligkeit. Bars und Foodtrucks sind den ganzen Sommer über jeden Mittwoch auf dem Platz präsent. Konzert mit Remake de la Dalgonne.

Mise à jour le 2023-06-23 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence