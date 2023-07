Bal Ecossais Place du Champ de Mars Donzère, 6 juillet 2023, Donzère.

Donzère,Drôme

Bal organisé par l’association Impact et le ROD. Annulation en cas de pluie..

2023-07-06 21:00:00 fin : 2023-07-06

Place du Champ de Mars

Donzère 26290 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Ball organized by the Impact association and the ROD. Cancelled in case of rain.

Baile organizado por la asociación Impact y la ROD. Cancelado en caso de lluvia.

Ball, organisiert von der Vereinigung Impact und dem ROD. Absage bei Regen.

Mise à jour le 2023-06-24 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence