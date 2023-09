Fête de la Soupe Place du Champ-de-Mars Beaulieu-sur-Dordogne, 28 octobre 2023, Beaulieu-sur-Dordogne.

Beaulieu-sur-Dordogne,Corrèze

Thème de cette année: disco

Diverses animations

Dégustation dès 18h avec animation musicale Disco assurée par Anto et Roméo

Verdict avant 20h

Les concurrents s’inscrivent (beaulieu-soupe.fr/) et présentent leurs soupes, on goûte, on vote, on élit!

Ouvert à tous, concours et dégustation (2€).

2023-10-28 fin : 2023-10-28 . EUR.

Place du Champ-de-Mars

Beaulieu-sur-Dordogne 19120 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



This year’s theme: disco

Various entertainment

Tasting from 6pm with disco music provided by Anto and Roméo

Verdict by 8pm

Competitors register (beaulieu-soupe.fr/) and present their soups, then we taste, vote and elect!

Open to all, competition and tasting (2?)

Tema de este año: discoteca

Diversas animaciones

Degustación a partir de las 18.00 h con música disco a cargo de Anto y Roméo

Veredicto antes de las 20.00 horas

Los concursantes se inscriben (beaulieu-soupe.fr/) y presentan sus sopas, que luego son degustadas, votadas y ¡votadas!

Abierto a todos, concurso y degustación (2?)

Diesjähriges Thema: Disco

Verschiedene Animationen

Verkostung ab 18 Uhr mit Disco-Musik von Anto und Romeo

Urteil vor 20 Uhr

Die Teilnehmer melden sich an (beaulieu-soupe.fr/) und präsentieren ihre Suppen, man probiert, stimmt ab und wählt!

Für alle offen, Wettbewerb und Verkostung (2?)

Mise à jour le 2023-09-26 par Corrèze Tourisme