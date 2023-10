Fête de la pomme et du boudin Place du Champ de Foire Vigeois, 1 novembre 2023, Vigeois.

Vigeois,Corrèze

Tarte géante aux pommes. Le Matin : Conception et vente de boudins. Toute la journée : Fabrication de Jus de pommes – Marché de produits locaux de saison et artisanaux (Réservation exposants : 06 30 02 54 17).

12h30 : repas campagnard – Réservation avant le 25 octobre au 06 20 53 13 15..

2023-11-01 fin : 2023-11-01 . .

Place du Champ de Foire

Vigeois 19410 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Giant apple pie. Morning: Design and sale of blood sausages. All day: Apple juice making – Market of local seasonal and artisanal products (Exhibitor booking: 06 30 02 54 17).

12:30 pm: Country-style re?pas – Reservations by October 25 on 06 20 53 13 15.

Tarta de manzana gigante. Mañana: Diseño y venta de morcillas. Todo el día: Elaboración de zumo de manzana – Mercado de productos locales de temporada y artesanales (Reserva de expositores: 06 30 02 54 17).

12.30 h: Almuerzo campestre – Reserva antes del 25 de octubre en el 06 20 53 13 15.

Riesiger Kuchen mit Äpfeln. Morgens: Herstellung und Verkauf von Blutwürsten. Den ganzen Tag über: Herstellung von Apfelsaft – Markt mit lokalen Saison- und Handwerksprodukten (Reservierung für Aussteller: 06 30 02 54 17).

12:30 Uhr: Re?pas campagnard – Reservierung vor dem 25. Oktober unter 06 20 53 13 15.

