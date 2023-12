Marché Vigeoyeux Place du Champ de Foire Vigeois, 26 octobre 2023, Vigeois.

Vigeois Corrèze

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-10-26 08:00:00

fin : 2023-10-26 12:00:00

Petit marché convivial, pour retrouver le goût de notre terroir. Porcs frais et conserves, poulets, fruits et légumes, fromages, fleurs….

Place du Champ de Foire

Vigeois 19410 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



