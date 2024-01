Visite guidée insolite : Vézelay en 1821 – Visite privée sur réservation uniquement Place du Champ de Foire Vézelay, 7 juillet 2022, Vézelay.

Vézelay Yonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2022-07-07

fin : 2025-12-31

.

L’occasion de reconstituer la vie de Vézelay durant cette page temporelle oubliée. Visite en soirée départ 17h30, place du champs de Foire, en bas du village, près du puits.

Cette visite se décline sous deux formes :

La découverte commentée seule

Ou associée à une initiation gustative itinérante et parfois historique selon des recettes du XIVe, du XVIIe siècle et du XIXe siècle. Chaque participant dispose d’une box individuelle au début du parcours… Une façon originale, un peu décalée et unique de découvrir Vézelay sous un autre aspect et une mise en bouche apéritive avant de profiter d’une douce soirée attablé en terrasse sur la colline éternelle…

(Avec la complicité de Yann et de toute son équipe au restaurant La Dent Creuse)

EUR.

Place du Champ de Foire Vézelay, départ Place du Champ de Foire

Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté



Mise à jour le 2023-01-01 par COORDINATION CÔTE-D’OR