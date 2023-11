CONCERT DE SAINTE-CÉCILE AVEC L’HARMONIE DE VERNOIL-LE-FOURRIER Place du Champ de foire Vernoil-le-Fourrier, 19 novembre 2023, Vernoil-le-Fourrier.

Vernoil-le-Fourrier,Maine-et-Loire

L’Harmonie de Vernoil-le-Fourrier et son directeur, Frédéric Chicoisne, ont le plaisir de vous inviter à leur concert à l’occasion de la fête Sainte-Cécile. Ce concert se déroule en deux parties..

Place du Champ de foire

Vernoil-le-Fourrier 49390 Maine-et-Loire Pays de la Loire



The Harmonie de Vernoil-le-Fourrier and its director, Frédéric Chicoisne, are delighted to invite you to their concert for the fête Sainte-Cécile. The concert is in two parts.

La banda de música de Vernoil-le-Fourrier y su director, Frédéric Chicoisne, tienen el placer de invitarle a su concierto con motivo de la fiesta de Sainte-Cécile. El concierto consta de dos partes.

Die Harmonie von Vernoil-le-Fourrier und ihr Leiter, Frédéric Chicoisne, freuen sich, Sie zu ihrem Konzert anlässlich des Festes der Heiligen Cäcilie einladen zu können. Das Konzert besteht aus zwei Teilen.

