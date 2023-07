Soirée moules-frites – feu d’artifice – bal populaire gratuit Place du Champ de Foire Sourdeval, 14 juillet 2023, Sourdeval.

Sourdeval,Manche

Soirée moules frites, suivie d’un feu d’artifices et d’un bal populaire gratuit. Entrée, moules-frites et dessert 13,50€ et 10€ pour les – de 12 ans. Cartes pour le repas en vente chez les commerçants. Rendez-vous place du champ de foire.

2023-07-14 20:00:00 fin : 2023-07-14 . .

Place du Champ de Foire

Sourdeval 50150 Manche Normandie



Mussels and French fries evening, followed by fireworks and a free ball. Admission, mussels and French fries and dessert 13.50? and 10? for children under 12. Tickets for the meal on sale in shops. Meeting place place du champ de foire

Una noche de mejillones y patatas fritas, seguida de fuegos artificiales y un baile público gratuito. Entrada, mejillones y patatas fritas y postre 13,50? y 10? para los menores de 12 años. Los tickets para la comida están a la venta en los comercios. Lugar de encuentro: place du champ de foire

Abend mit Muscheln und Pommes frites, gefolgt von einem Feuerwerk und einem kostenlosen Tanzabend. Eintritt, Muscheln mit Pommes frites und Dessert 13,50? und 10? für Kinder unter 12 Jahren. Karten für das Essen sind bei den Händlern erhältlich. Treffpunkt: Place du champ de foire

Mise à jour le 2023-06-27 par Normandie Tourisme / Attitude Manche