Marché de Noël de Ségur Place du Champ de Foire Ségur-le-Château, 16 décembre 2023 10:00, Ségur-le-Château.

Ségur-le-Château,Corrèze

Les amis de Ségur organisent le premier Marché de Noël du village. Une journée festive avec de nombreuses animations. L’ occasion de découvrir plus de 30 exposants, mais aussi les boutiques » Exode Urbaine « , » Historical and Handcrafted » de 10h à 18h, la boutique de » la Ruche » de 16h à 22h, ainsi que l’église (rénovée) où sera proposé deux visites guidées de la crèche de Noël à 15h30 et 17h30.

A voir également : Une pièce de théâtre à 11h30, 14h30 et 20h sur la place Marguerite de Chauvigny.

A écouter : Un concert de Jazz « Okidoki quartet » sur la place du Champ de Foire à 18h30 et 20h45

A ne pas manquer : La photo avec le Père Noël de 14h à 17h à la Ruelle

A faire : Atelier de lacto-fermentation à 10h et 11h, atelier couronne de Noël à 14h et 15h30. Réservation au 06 49 78 02 87.

2023-12-16 fin : 2023-12-16 22:00:00. .

Place du Champ de Foire

Ségur-le-Château 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Les amis de Ségur organize the village’s first Christmas Market. A festive day with lots of entertainment. More than 30 exhibitors will be on hand, as well as the « Exode Urbaine » and « Historical and Handcrafted » boutiques from 10am to 6pm, the « La Ruche » boutique from 4pm to 10pm, and the renovated church, where two guided tours of the Christmas crib will be offered at 3:30pm and 5:30pm.

Also on the program: a play at 11.30am, 2.30pm and 8pm in Place Marguerite de Chauvigny.

Listen to: A jazz concert by the « Okidoki quartet » on the Place du Champ de Foire at 6.30pm and 8.45pm

Don’t miss Photo session with Santa Claus from 2pm to 5pm at La Ruelle

To do: Lacto-fermentation workshop at 10 and 11am, Christmas wreath workshop at 2 and 3.30pm. Book on 06 49 78 02 87

Los Amigos de Ségur organizan el primer mercado navideño del pueblo. Se trata de una jornada festiva y muy animada. Habrá más de 30 expositores, así como las tiendas « Exode Urbaine » e « Histórica y Artesanal » de 10:00 a 18:00, la tienda « La Ruche » de 16:00 a 22:00, y la iglesia renovada, donde se ofrecerán dos visitas guiadas al Belén a las 15:30 y 17:30.

También merece la pena ver una obra de teatro a las 11:30, 14:30 y 20:00 h en la plaza Marguerite de Chauvigny.

Para escuchar: concierto de jazz del « Okidoki quartet » en la plaza del Campo de Feria a las 18:30 y 20:45 h

No se pierda Oportunidad de fotografiarse con Papá Noel de 14:00 a 17:00 h en La Ruelle

Actividades: taller de lactofermentación a las 10.00 y 11.00 h, taller de coronas de Navidad a las 14.00 y 15.30 h. Reservas en el 06 49 78 02 87

Die Freunde von Ségur organisieren den ersten Weihnachtsmarkt des Dorfes. Ein festlicher Tag mit zahlreichen Animationen. Die Gelegenheit, mehr als 30 Aussteller zu entdecken, aber auch die Boutiquen « Exode Urbaine », « Historical and Handcrafted » von 10 bis 18 Uhr, die Boutique « La Ruche » von 16 bis 22 Uhr sowie die (renovierte) Kirche, in der zwei Führungen durch die Weihnachtskrippe um 15:30 und 17:30 Uhr angeboten werden.

Ebenfalls sehenswert: Ein Theaterstück um 11.30, 14.30 und 20 Uhr auf dem Place Marguerite de Chauvigny.

Zu hören: Ein Jazzkonzert « Okidoki quartet » auf dem Place du Champ de Foire um 18:30 und 20:45 Uhr

Nicht zu verpassen: Das Foto mit dem Weihnachtsmann von 14:00 bis 17:00 Uhr in der Ruelle

Was kann man machen: Workshop zur Lacto-Fermentation um 10 und 11 Uhr, Workshop zum Weihnachtskranz um 14 und 15.30 Uhr. Reservierung unter 06 49 78 02 87

Mise à jour le 2023-12-06 par OT Pays de Saint-Yrieix