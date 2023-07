Jeu des plaizantins Place du Champ de Foire Ségur-le-Château, 13 juillet 2023, Ségur-le-Château.

Ségur-le-Château,Corrèze

Partez à la recherche de petits sujets en argile qui égayent les rues du village (dès 7 ans)..

2023-07-13 fin : 2023-07-13 . EUR.

Place du Champ de Foire

Ségur-le-Château 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Go in search of the small clay objects that brighten up the streets of the village (ages 7 and up).

Sal en busca de los pequeños objetos de arcilla que alegran las calles del pueblo (a partir de 7 años).

Begeben Sie sich auf die Suche nach kleinen Tonfiguren, die die Straßen des Dorfes beleben (ab 7 Jahren).

Mise à jour le 2023-06-30 par OT Pays de Saint-Yrieix