Concert John Duo Place du Champ de Foire Savigny-en-Sancerre, 4 novembre 2023, Savigny-en-Sancerre.

Savigny-en-Sancerre,Cher

La Récrêpe propose son premier concert avec John Duo, reprises acoustiques, à partir de 19h. Pensez à réserver si vous souhaitez dîner sur place.

2023-11-04 fin : 2023-11-04 . EUR.

Place du Champ de Foire

Savigny-en-Sancerre 18240 Cher Centre-Val de Loire



La Récrêpe offers its first concert with John Duo, acoustic covers, from 7pm. Don’t forget to book if you’d like to dine in

La Récrêpe ofrece su primer concierto con John Duo, versiones acústicas, a partir de las 19.00 h. Recuerde reservar si desea cenar en el restaurante

La Récrêpe bietet ab 19 Uhr sein erstes Konzert mit John Duo, akustische Coverversionen, an. Denken Sie an eine Reservierung, wenn Sie vor Ort essen möchten

Mise à jour le 2023-10-19 par Office de tourisme du Grand Sancerrois