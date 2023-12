Bus de l’artisanat Place du Champ de Foire Salles Catégories d’Évènement: Gironde

Salles Bus de l’artisanat Place du Champ de Foire Salles, 31 janvier 2024, Salles. Salles Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-31 09:00:00

fin : 2024-01-31 15:00:00 Le bus de l’artisanat fera un arrêt à Salles le mercredi 31 janvier de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 15h00 place du champ de foire. La prise de rendez-vous pour les permanences du Bus de l’Artisanat pourra être effectuée sur notre site internet : https://www.artisans-gironde.fr/bus/ ou https://www.artisans-gironde.fr/prendre-rdv/ en sélectionnant le site de la permanence.

Le bus de l’artisanat fera un arrêt à Salles le mercredi 31 janvier de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 15h00 place du champ de foire. La prise de rendez-vous pour les permanences du Bus de l’Artisanat pourra être effectuée sur notre site internet : https://www.artisans-gironde.fr/bus/ ou https://www.artisans-gironde.fr/prendre-rdv/ en sélectionnant le site de la permanence

Le bus de l’artisanat fera un arrêt à Salles le mercredi 31 janvier de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 15h00 place du champ de foire. La prise de rendez-vous pour les permanences du Bus de l’Artisanat pourra être effectuée sur notre site internet : https://www.artisans-gironde.fr/bus/ ou https://www.artisans-gironde.fr/prendre-rdv/ en sélectionnant le site de la permanence .

Place du Champ de Foire

Salles 33770 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-12-26 par OT Val de l’Eyre Détails Catégories d’Évènement: Gironde, Salles Autres Code postal 33770 Lieu Place du Champ de Foire Adresse Place du Champ de Foire Ville Salles Departement Gironde Lieu Ville Place du Champ de Foire Salles Latitude 44.55054 Longitude -0.86859 latitude longitude 44.55054;-0.86859

Place du Champ de Foire Salles Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/salles/