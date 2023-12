Réveillon 31 décembre Place du Champ de Foire Salles, 31 décembre 2023 20:30, Salles.

Salles,Gironde

Viens clôturer en beauté l’année 2023 et débuter 2024 dans la joie et la bonne humeur !

Réservation par téléphone, sur internet ou lors des permanences derrière l’office de tourisme :

– Samedi 16 décembre de 10h à 12h

– Mardi 12 décembre de 17h à 19h

– Jeudi 07 et 14 décembre de 17h à 19h.

2023-12-31 fin : 2023-12-31

Place du Champ de Foire

Salles 33770 Gironde Nouvelle-Aquitaine



come and bring 2023 to a close in style, and start 2024 in good spirits!

Reservations by phone, online or at the office behind the tourist office:

– Saturday, December 16, 10am to 12pm

– Tuesday, December 12, 5pm to 7pm

– Thursday, December 07 and 14, 5pm to 7pm

venga a despedir el año 2023 por todo lo alto y a empezar el 2024 con una sonrisa en la cara

Reservas por teléfono, en línea o en la oficina situada detrás de la oficina de turismo:

– Sábado 16 de diciembre de 10:00 a 12:00

– Martes 12 de diciembre de 17:00 a 19:00

– Jueves 7 y 14 de diciembre de 17.00 a 19.00 h

komm und schließe das Jahr 2023 ab und beginne 2024 mit Freude und guter Laune!

Reservierungen können telefonisch, im Internet oder während der Sprechstunden hinter dem Tourismusbüro vorgenommen werden:

– Samstag, 16. Dezember von 10 bis 12 Uhr

– Dienstag, 12. Dezember, 17:00 bis 19:00 Uhr

– Donnerstag, 07. und 14. Dezember von 17 bis 19 Uhr

