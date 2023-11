Marché de Noël et Téléthon Place du Champ de Foire Salles, 8 décembre 2023, Salles.

Salles,Gironde

La magie de Noël s’invite à Salles

Du 08 au 10 décembre 2023, le traditionnel marché de Noël revient Place du Champ de

Foire pour offrir un avant-goût des fêtes aux habitants et visiteurs de Salles.

Trois jours d’immersion dans la magie de Noël.

Entrez sous un chapiteau chauffé pour découvrir notre village de 40 exposants, véritables lutins du Père Noël prêts à vous aider dans la course aux cadeaux. Les plus gourmands auront à disposition un espace restauration avec des ambiances musicales. De nombreuses activités et animations vous seront proposées, sans oublier la visite du Père Noël pour le plaisir des plus petits..

2023-12-08 fin : 2023-12-10 . .

Place du Champ de Foire

Salles 33770 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The magic of Christmas in Salles

From December 08 to 10, 2023, the traditional Christmas market returns to Place du Champ de

Place du Champ de Foire to offer a foretaste of the festive season to Salles residents and visitors.

Three days of Christmas magic.

Enter under a heated tent to discover our village of 40 exhibitors, Santa’s elves ready to help you in the race for gifts. For those with a sweet tooth, there’s a food court with live music. Many activities and entertainment will be on offer, not forgetting a visit from Santa Claus to delight the little ones.

La magia de la Navidad llega a Salles

Del 08 al 10 de diciembre de 2023, el tradicional mercado de Navidad regresa a la Place du Champ de

Place du Champ de Foire para ofrecer un anticipo de las fiestas a los habitantes y visitantes de Salles.

Tres días de magia navideña.

Entre en una carpa climatizada para descubrir nuestro pueblo de 40 puestos, los duendes de Papá Noel dispuestos a ayudarle en la búsqueda de regalos. Para los más golosos, un patio de comidas con música en directo. Habrá muchas actividades y entretenimiento, sin olvidar la visita de Papá Noel para los más pequeños.

Der Weihnachtszauber hält Einzug in Salles

Vom 08. bis 10. Dezember 2023 kehrt der traditionelle Weihnachtsmarkt auf den Place du Champ de

Foire zurück, um den Einwohnern und Besuchern von Salles einen Vorgeschmack auf die Festtage zu bieten.

Drei Tage lang können Sie in den Zauber der Weihnacht eintauchen.

Treten Sie in ein beheiztes Zelt ein und entdecken Sie unser Dorf mit 40 Ausstellern, die wie die Elfen des Weihnachtsmannes bereitstehen, um Ihnen bei der Suche nach Geschenken zu helfen. Für die Feinschmecker unter Ihnen gibt es einen Restaurantbereich mit musikalischer Untermalung. Zahlreiche Aktivitäten und Animationen werden Ihnen angeboten, nicht zu vergessen der Besuch des Weihnachtsmanns zur Freude der Kleinsten.

Mise à jour le 2023-11-20 par OT Val de l’Eyre