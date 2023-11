Concert Harmonie de Salles Place du Champ de Foire Salles Catégories d’Évènement: Gironde

Salles Concert Harmonie de Salles Place du Champ de Foire Salles, 2 décembre 2023, Salles. Salles,Gironde Orchestre Junior et Harmonie du Val de l’Eyre..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 . .

Place du Champ de Foire

Salles 33770 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Junior Orchestra and Harmonie du Val de l’Eyre. Orquesta Juvenil y Harmonie du Val de l’Eyre. Orchestre Junior et Harmonie du Val de l’Eyre. Mise à jour le 2023-11-20 par OT Val de l’Eyre Détails Catégories d’Évènement: Gironde, Salles Autres Lieu Place du Champ de Foire Adresse Place du Champ de Foire Ville Salles Departement Gironde Lieu Ville Place du Champ de Foire Salles latitude longitude 44.55054;-0.86859

Place du Champ de Foire Salles Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/salles/