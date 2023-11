Réunion publique de mi-mandat Place du Champ de Foire Salles, 29 novembre 2023, Salles.

Salles,Gironde

Cette réunion sera l’occasion de faire le point sur les réalisations, l’avancée des projets mais aussi sur les dispositifs du quotidien qui sont proposés aux habitants et aux acteurs du territoire. Lors de cette rencontre, des élus présenteront les différentes actions et réalisations autour de 5 grands thèmes pour permettre l’échange et le débat mais également afin de réfléchir ensemble à l’avenir de notre commune. Ce moment se clôturera par un pot de convivialité..

2023-11-29 fin : 2023-11-29 . .

Place du Champ de Foire

Salles 33770 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The meeting will provide an opportunity to take stock of achievements and progress on projects, as well as the day-to-day services offered to local residents and stakeholders. During the meeting, elected officials will present the various actions and achievements around 5 major themes, to enable discussion and debate, but also to reflect together on the future of our commune. The event will close with a convivial drink.

Esta reunión brindará la oportunidad de hacer balance de lo que se ha conseguido y de cómo avanzan los proyectos, así como de los servicios cotidianos a disposición de los residentes locales y las partes interesadas. Durante esta reunión, los representantes electos presentarán las diversas acciones y logros en torno a 5 grandes temas para permitir la discusión y el debate, pero también para reflexionar juntos sobre el futuro de nuestro municipio. El acto se clausurará con una copa de convivencia.

Dieses Treffen bietet die Gelegenheit, eine Bestandsaufnahme der Errungenschaften und Fortschritte der Projekte vorzunehmen, aber auch über die alltäglichen Maßnahmen zu sprechen, die den Einwohnern und den Akteuren der Region angeboten werden. Bei diesem Treffen werden die Abgeordneten die verschiedenen Aktionen und Errungenschaften rund um fünf große Themen vorstellen, um den Austausch und die Diskussion zu ermöglichen, aber auch, um gemeinsam über die Zukunft unserer Gemeinde nachzudenken. Die Veranstaltung endet mit einem gemütlichen Umtrunk.

Mise à jour le 2023-11-20 par OT Val de l’Eyre