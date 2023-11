Choucroute party Place du Champ de Foire Salles, 25 novembre 2023, Salles.

Salles,Gironde

Rendez-vous à la salle des fêtes du bourg pour une choucroute party organisée par le Comité des fêtes de Salles.

Venez déguisé et gagnez un verre de bière !.

2023-11-25 fin : 2023-11-25 . EUR.

Place du Champ de Foire

Salles 33770 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Join us at the village hall for a sauerkraut party organized by the Comité des fêtes de Salles.

Come in costume and win a glass of beer!

Ven a la sala de fiestas del pueblo a una fiesta del chucrut organizada por el Comité des fêtes de Salles.

Ven disfrazado y gana un vaso de cerveza

Wir treffen uns im Festsaal des Ortes zu einer Sauerkrautparty, die vom Festkomitee von Salles organisiert wird.

Kommen Sie verkleidet und gewinnen Sie ein Glas Bier!

Mise à jour le 2023-11-20 par OT Val de l’Eyre