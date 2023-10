Fête Foraine Place du Champ de Foire Salles, 28 octobre 2023, Salles.

Salles,Gironde

Manèges, pêche aux canards, auto-tamponneuses, stands sucrés, etc. prennent place à Salles ce week-end !

Retrouvez la fête foraine sur la place du Champ de Foire :

– vendredi 28 octobre de 19h à 22h ;

– samedi 29 octobre de 13h à 22h ;

– dimanche 30 octobre de 9h à 19h ;

– lundi 31 octobre de 19h à 22h ;

– mardi 1er novembre de 9h à 19h..

2023-10-28 fin : 2023-11-01 . .

Place du Champ de Foire

Salles 33770 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Carousels, duck fishing, bumper cars, sweet stalls and more take place in Salles this weekend!

Visit the funfair on Place du Champ de Foire:

? Friday, October 28 from 7pm to 10pm ;

? Saturday, October 29, 1pm to 10pm;

? Sunday, October 30, 9am to 7pm;

? Monday October 31st, 7pm to 10pm;

? Tuesday, November 1st, 9am to 7pm.

Rotondas, pesca de patos, coches de choque, puestos de golosinas y mucho más se dan cita en Salles este fin de semana

Visite el parque de atracciones de la Place du Champ de Foire:

viernes 28 de octubre de 19.00 a 22.00 h;

sábado 29 de octubre, de 13:00 a 22:00 horas

domingo 30 de octubre, de 9.00 h a 19.00 h

lunes 31 de octubre, de 19.00 a 22.00 h

martes 1 de noviembre, de 9.00 a 19.00 h.

Karussells, Entenangeln, Autoscooter, süße Stände usw. nehmen an diesem Wochenende ihren Platz in Salles ein!

Finden Sie den Jahrmarkt auf dem Place du Champ de Foire :

? Freitag, den 28. Oktober von 19:00 bis 22:00 Uhr ;

? Samstag, 29. Oktober von 13h bis 22h ;

? Sonntag, 30. Oktober von 9 bis 19 Uhr ;

? Montag, 31. Oktober von 19:00 bis 22:00 Uhr ;

? Dienstag, 1. November, von 9:00 bis 19:00 Uhr.

Mise à jour le 2023-10-16 par OT Val de l’Eyre