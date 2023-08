Forum des associations Place du Champ de Foire Salles, 9 septembre 2023, Salles.

Salles,Gironde

Dans notre commune il existe près d’une centaine d’associations proposant un large éventail d’activités.

Ainsi, le Forum des associations offre la possibilité de les découvrir et de les tester avant de faire son choix et de s’inscrire.

Cette année venez également découvrir de nouvelles activités culturelles, sportives et de loisirs !

Organisé par la municipalité, le forum se tiendra le samedi 9 septembre, de 10h à 17h, sur la place du Champ de Foire.

Programme à venir !.

2023-09-09 fin : 2023-09-09 17:00:00

Place du Champ de Foire

Salles 33770 Gironde Nouvelle-Aquitaine



In our community, there are almost a hundred associations offering a wide range of activities.

The Forum des associations offers you the chance to discover and try out these activities before making your choice and signing up.

This year, come and discover new cultural, sporting and leisure activities!

Organized by the municipality, the forum will be held on Saturday, September 9, from 10am to 5pm, on the Place du Champ de Foire.

Program to come!

En nuestra comunidad hay casi un centenar de asociaciones que ofrecen un amplio abanico de actividades.

El Foro de Asociaciones le ofrece la posibilidad de conocerlas y probarlas antes de elegir e inscribirse.

Este año también podrá descubrir nuevas actividades culturales, deportivas y de ocio

Organizado por el Ayuntamiento, el Foro se celebrará el sábado 9 de septiembre, de 10.00 a 17.00 horas, en la plaza del Campo de Feria.

Programa próximamente

In unserer Gemeinde gibt es fast 100 Vereine, die ein breites Spektrum an Aktivitäten anbieten.

Das Forum der Vereine bietet die Möglichkeit, diese zu entdecken und auszuprobieren, bevor Sie Ihre Wahl treffen und sich anmelden.

Dieses Jahr können Sie auch neue Kultur-, Sport- und Freizeitaktivitäten entdecken!

Das von der Stadtverwaltung organisierte Forum findet am Samstag, den 9. September, von 10:00 bis 17:00 Uhr auf dem Place du Champ de Foire statt.

Programm folgt!

