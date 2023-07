Estivales gourmandes #3 Spéciale food trucks Place du Champ de Foire Salles, 19 août 2023, Salles.

Salles,Gironde

Venez à la rencontre des producteurs et commerçants locaux pour partager un moment de convivialité autour d’un bon repas.

Au menu de cette dernière soirée :

Huîtres – Franck

Pizzas – Paola Pizza

Bubble Waffles salées et sucrées – CasaMama

Sandwich chauds et froids, taboulés, burgers – Chez NathRi

Street Food Thaï – O’Reciprok

Cuisine antillaise et planteur – Toto Cuisto

Sushis et cuisine asiatique – Sushi Z’N

Cuisine syrienne – La cuisine de Dalati

Chaussons garnis et desserts – Le chausson gascon

Axoa de veau – Mathieu Rolin

Gâteaux basques & biscuits – Les pépites d’Emilie

Pastis, miel, confitures, fraises, vins, floc, jus de fruits – Douceur des Landes

Churros & barbe à papa – Franck

Glaces à l’italienne – Stella Fleury

Bièretruck artisanales et limonades – Aperogon

Bières et softs – Red Devil

Vin – Boireau Persan

Vins – Michel Bergey.

2023-08-19 fin : 2023-08-19 . .

Place du Champ de Foire

Salles 33770 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Come and meet the local producers and merchants to share a convivial moment over a good meal.

On the menu for this final evening :

Oysters ? Franck

Pizzas ? Paola Pizza

Sweet and savoury Bubble Waffles ? CasaMama

Hot and cold sandwiches, tabbouleh, burgers? Chez NathRi

Thai street food ? O?Reciprok

Caribbean cuisine and planteur ? Toto Cuisto

Sushi and Asian cuisine ? Sushi Z?N

Syrian cuisine ? Dalati’s kitchen

Filled turnovers and desserts ? Gascon turnovers

Veal Axoa ? Mathieu Rolin

Basque cakes & cookies ? Emilie?s nuggets

Pastis, honey, jams, strawberries, wines, floc, fruit juices ? Douceur des Landes

Churros & cotton candy ? Franck

Italian ice cream ? Stella Fleury

Artisanal beertruck and lemonades ? Aperogon

Beers and softs – Red Devil

Wines ? Boireau Persan

Wines ? Michel Bergey

Venga a conocer a los productores y comerciantes locales y comparta un momento de convivencia en torno a una buena comida.

En el menú de esta última velada :

¿Ostras? Franck

Pizzas Paola Pizza

Bubble Waffles dulces y salados ? CasaMama

Bocadillos fríos y calientes, taboulés, hamburguesas? Chez NathRi

Comida callejera tailandesa ? O’Reciprok

Cocina antillana y planteur ? Toto Cuisto

Sushi y cocina asiática ? Sushi Z?N

Cocina siria ? Cocina de Dalati

Tartas rellenas y postres ? Tartas gasconas

Axoa de ternera ? Mathieu Rolin

Pasteles y bizcochos vascos ? Nuggets de Emilie

Pastis, miel, mermeladas, fresas, vinos, floc, zumos de frutas ? Douceur des Landes

Churros y algodón de azúcar ? Franck

Helados italianos ? Stella Fleury

Cerveza artesanal y limonadas ? Aperogon

Cervezas y refrescos – Red Devil

Vinos ? Boireau Persan

Vinos ? Michel Bergey

Treffen Sie die lokalen Produzenten und Händler, um einen Moment der Geselligkeit bei einem guten Essen zu teilen.

Auf dem Menü dieses letzten Abends stehen :

Austern? Franck

Pizzas ? Paola Pizza

Süße und salzige Bubble Waffles ? CasaMama

Warme und kalte Sandwiches, Taboulé, Burger? NathRi’s

Thai Street Food ? O?Reciprok

Karibische Küche und Planteur ? Toto Cuisto

Sushi und asiatische Küche ? Sushi Z?N

Syrische Küche ? Die Küche von Dalati

Gefüllte Chaussons und Desserts ? Die gascognische Stulle

Axoa vom Kalb ? Mathieu Rolin

Baskische Kuchen & Kekse ? Die Nuggets von Emilie

Pastis, Honig, Marmeladen, Erdbeeren, Wein, Floc, Fruchtsäfte ? Süßes aus den Landes

Churros & Zuckerwatte ? Franck

Eis nach italienischer Art ? Stella Fleury

Handwerklich hergestellte Biertrucks und Limonaden ? Aperogon

Biere und Softdrinks – Red Devil

Wein ? Boireau Persan

Weine ? Michel Bergey

