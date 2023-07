Estivales gourmandes #2 Place du Champ de Foire Salles, 8 août 2023, Salles.

Salles,Gironde

Venez à la rencontre des producteurs et commerçants locaux pour partager un moment autour d’un bon repas.

Au menu de cette soirée :

Huîtres – Franck

Burgers, croustillants de poulet, hot dogs – Food & Saisons

Crêpes salées et sucrées – La P’tite bretonne du Bassin

Assiettes de canard et boeuf, foie gras – Lou Vincent

Cuisine réunionnaise – Le Stand Pei

Travers de porc frites – Mathieu Rolin

Poulet yassa – L’Eyre Dorée

Paëlla, axoa de veau, escargots à la bordelaise, chipirons – À la table de Txomin

Fromages et glaces au lait de chèvre – La Ferme du Préchic

Gâteaux basques & biscuits – Les pépites d’Emilie

Churros & barbe à papa – Franck

Pastis, miel, confitures, fraises, vins, floc, jus de fruits – Douceur des Landes

Glaces à l’italienne – Stella Fleury

Bières et softs

Bièretruck artisanales et limonade – Buteco

Vins – Boireau Persan

Vins – Michel Bergey.

2023-08-08 fin : 2023-08-08 . .

Place du Champ de Foire

Salles 33770 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Come and meet local producers and merchants to share a moment over a good meal.

On the menu for this evening :

Oysters ? Franck

Burgers, chicken crisps, hot dogs ? Food & Saisons

Sweet and savoury crepes ? La P?tite bretonne du Bassin

Duck and beef plates, foie gras ? Lou Vincent

Reunionese cuisine ? Le Stand Pei

Fried pork ribs ? Mathieu Rolin

Yassa chicken ? L?Eyre Dorée

Paëlla, veal axoa, snails à la bordelaise, chipirons ? À la table de Txomin

Goat’s milk cheese and ice cream ? La Ferme du Préchic

Basque cakes & cookies ? Les pépites d?Emilie

Churros & cotton candy ? Franck

Pastis, honey, jams, strawberries, wines, floc, fruit juices ? Douceur des Landes

Italian ice cream ? Stella Fleury

Beers and softs

Artisanal beertruck and lemonade ? Buteco

Wines and spirits ? Boireau Persan

Wines ? Michel Bergey

Venga a conocer a los productores y comerciantes locales y a compartir una buena comida.

En el menú de esta noche :

Ostras ? Franck

Hamburguesas, patatas fritas con pollo, perritos calientes ? Comida y estaciones

Crepes dulces y salados ? La Pite bretonne du Bassin

Platos de pato y ternera, foie gras ? Lou Vincent

Cocina de la Reunión ? Le Stand Pei

Costillas de cerdo fritas ? Mathieu Rolin

Pollo a la yassa ? L’Eyre Dorée

Paëlla, axoa de ternera, caracoles a la bordelesa, chipirones ? À la table de Txomin

Queso de cabra y helado ? La Ferme du Préchic

Pasteles y galletas vascas ? Les pépites d’Emilie

Churros y algodón de azúcar ? Franck

Pastis, miel, mermeladas, fresas, vinos, floc, zumos de frutas ? Douceur des Landes

Helados italianos ? Stella Fleury

Cervezas y refrescos

Cerveza artesanal y limonada ? Buteco

Vinos ? Boireau Persan

Vinos ? Michel Bergey

Treffen Sie die lokalen Produzenten und Händler, um einen Moment bei einem guten Essen zu teilen.

Auf der Speisekarte dieses Abends stehen :

Austern ? Franck

Burger, Hähnchenknusper, Hot Dogs? Food & Seasons

Süße und salzige Crêpes ? La P?tite bretonne du Bassin (Die bretonische P?tite aus dem Becken)

Enten- und Rindfleischteller, Gänseleberpastete ? Lou Vincent

Küche von der Insel Réunion ? Le Stand Pei

Gebratene Schweinerippchen ? Mathieu Rolin

Hähnchen Yassa ? L’Eyre Dorée

Paella, Kalbsaxoa, Schnecken nach Bordeaux-Art, Chipirons? Am Tisch von Txomin

Käse und Eis aus Ziegenmilch ? La Ferme du Préchic

Baskische Kuchen & Kekse ? Les pépites d’Emilie

Churros & Zuckerwatte ? Franck

Pastis, Honig, Marmeladen, Erdbeeren, Wein, Floc, Fruchtsäfte ? Süßes aus den Landes

Eis nach italienischer Art ? Stella Fleury

Biere und Softdrinks

Handwerklich hergestellte Biertrucks und Limonade ? Buteco

Weine ? Boireau Persan

Weine ? Michel Bergey

