Marché nocturne de Salles Place du Champ de Foire Salles, 4 août 2023, Salles.

Salles,Gironde

Rendez-vous le vendredi 4 août dans les rues du centre-bourg, à partir de 19h.

Le marché nocturne est une manifestation estivale. C’est le rendez-vous incontournable des vacanciers et des habitants qui flânent dans la rue principale, bercés par le rythme de la musique et des lumières des stands. On peut également y faire des achats coup de cœur, de produits gastronomiques régionaux ou d’accessoires de mode pour l’été, bref des souvenirs de vacances…!.

2023-08-04 fin : 2023-08-04 . .

Place du Champ de Foire

Salles 33770 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Rendezvous on Friday August 4 in the streets of the town center, starting at 7pm.

The night market is a summertime event. It’s a not-to-be-missed event for holidaymakers and locals alike, who stroll down the main street to the rhythm of the music and lights of the stalls. It’s also a great place to shop for local gourmet products and summer fashion accessories – in short, vacation souvenirs!

Nos vemos el viernes 4 de agosto en las calles del centro de la ciudad, a partir de las 19.00 horas.

El mercado nocturno es un acontecimiento veraniego. Es una cita ineludible para los veraneantes y los habitantes de la ciudad, que pasean por la calle principal al ritmo de la música y las luces de los puestos. También es un buen lugar para comprar delicias locales y moda veraniega; en resumen, ¡recuerdos de las vacaciones!

Wir treffen uns am Freitag, den 4. August, ab 19 Uhr in den Straßen des Ortskerns.

Der Nachtmarkt ist eine Sommerveranstaltung. Er ist ein Muss für Urlauber und Einheimische, die durch die Hauptstraße schlendern und sich vom Rhythmus der Musik und den Lichtern der Stände berieseln lassen. Hier kann man auch nach Herzenslust einkaufen, regionale kulinarische Produkte oder modische Accessoires für den Sommer, kurzum: Urlaubserinnerungen…!

Mise à jour le 2023-06-29 par OT Val de l’Eyre