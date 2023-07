Estivales gourmandes #1 Place du Champ de Foire Salles, 25 juillet 2023, Salles.

Salles,Gironde

Les Estivales Gourmandes reviennent pour une nouvelle édition !

Venez à la rencontre des producteurs et commerçants locaux pour partager un moment de convivialité autour d’un bon repas.

Au menu de cette 1ère soirée :

Huîtres – Franck

Spécialités réunionnaises – Ti’Payenké

Pains perdus aux fruits et légumes – Couleurs saison

Cuisine du Liban, Israël, Georgie – Yeladim

Burgers gourmands – Oh Gavé Bon

Spécialités autour de l’oeuf – Eggs Eco

Paëlla – Casa Pepe

Araignée de porc frites – Mathieu Rolin

Poulet yassa – L’Eyre dorée

Plats thaï – Ocha Thaï

Gâteaux basques & biscuits – Les pépites d’Emilie

Churros et barbe à papa – Franck

Fromages et glaces au lait de chèvre – La Ferme du Préchic

Glaces à l’italienne – Stella Fleury

Bières et softs – Red Devil

Bièretruck artisanales – Apérogon

Vins – Place des Gourmets

Vins – EARL Chaussié

Vins – La cabane à vin.

2023-07-25 fin : 2023-07-25 . .

Place du Champ de Foire

Salles 33770 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Estivales Gourmandes are back for another edition!

Come and meet local producers and merchants to share a convivial moment over a good meal.

On the menu for this 1st evening :

Oysters ? Franck

Reunionese specialties ? Ti?Payenké

Fruit and vegetable French toast ? Seasonal colors

Cuisine from Lebanon, Israel, Georgia ? Yeladim

Gourmet burgers ? Oh Gavé Bon

Egg-based specialties ? Eggs Eco

Paella ? Casa Pepe

Fried pork spider ? Mathieu Rolin

Yassa chicken ? L?Eyre dorée

Thai dishes ? Ocha Thaï

Basque cakes & cookies ? Emilie?s nuggets

Churros and cotton candy ? Franck

Goat’s milk cheese and ice cream ? La Ferme du Préchic

Italian ice cream ? Stella Fleury

Beer and soft drinks ? Red Devil

Artisanal beertruck ? Apérogon

Wines & Spirits ? Place des Gourmets

Wines ? EARL Chaussié

Wines & Spirits ? La cabane à vin

Las Estivales Gourmandes vuelven una edición más

Venga a conocer a los productores y comerciantes locales y comparta un momento de convivencia en torno a una buena comida.

En el menú de esta 1ª velada :

Ostras ? Franck

Especialidades de La Reunión ? Ti?Payenké

Torrijas con frutas y verduras ? Colores de temporada

Cocina de Líbano, Israel y Georgia ? Yeladim

Hamburguesas gourmet ? Oh Gavé Bon

Especialidades a base de huevo ? Huevos Eco

Paella ? Casa Pepe

Araña de cerdo frita ? Mathieu Rolin

Pollo yassa ? L’Eyre dorée

Platos tailandeses ? Ocha Thaï

Pasteles y galletas vascas ? Nuggets de Emilie

Churros y algodón de azúcar ? Franck

Quesos de cabra y helados ? La Ferme du Préchic

Helado italiano ? Stella Fleury

Cerveza y refrescos ? Red Devil

Camiones de cerveza artesanal ? Apérogon

Vinos y licores ? Plaza de los Gourmets

Vinos ? EARL Chaussié

Vinos ? La cabane à vin

Die Estivales Gourmandes kehren für eine neue Ausgabe zurück!

Treffen Sie die lokalen Produzenten und Händler, um einen Moment der Geselligkeit bei einem guten Essen zu teilen.

Auf dem Menü dieses ersten Abends stehen :

Austern ? Franck

Spezialitäten von der Insel Réunion ? Ti?Payenké

Verlorene Brote mit Obst und Gemüse ? Farben der Saison

Küche des Libanon, Israels, Georgiens ? Yeladim

Gourmet-Burger ? Oh Gavé Bon

Spezialitäten rund um das Ei ? Eggs Eco

Paella ? Casa Pepe

Gebratene Spinne vom Schwein ? Mathieu Rolin

Hähnchen Yassa ? Goldene Eyre

Thailändische Gerichte ? Ocha Thai

Baskische Kuchen & Kekse ? Les pépites d’Emilie

Churros und Zuckerwatte ? Franck

Käse und Eis aus Ziegenmilch ? La Ferme du Préchic

Eis nach italienischer Art ? Stella Fleury

Bier und Softdrinks ? Red Devil

Handwerklich hergestellte Bièretrucks ? Apérogon

Weine ? Place des Gourmets

Weine ? EARL Chaussié

Weine ? La cabane à vin (Die Weinhütte)

Mise à jour le 2023-06-29 par OT Val de l’Eyre