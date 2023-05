Fête de la Saint Pierre Place du Champ de Foire, 23 juin 2023, Salles.

Salles,Gironde

Les traditionnelles fêtesd de la Saint-Pierre oraganisées par le Comité des Fêtes de Salles reviennent pour une nouvelle édition ! Rendez-vous les 23, 24 et 25 juin 2023, sur la place du Champ de foire pour participer aux festivités. Au programme : course landaise, orchestre, fête foraine, bodéga, canoë, color run….

Place du Champ de Foire

Salles 33770 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The traditional Saint Peter’s Day festivities organized by the Salles Festival Committee are back for a new edition! Meet us on June 23, 24 and 25, 2023, on the Place du Champ de Foire to participate in the festivities. On the program: landaise race, orchestra, fairground, bodéga, canoe, color run…

Las tradicionales fiestas de San Pedro organizadas por la Comisión de Fiestas de Salles vuelven una edición más Le esperamos los días 23, 24 y 25 de junio de 2023 en la Place du Champ de Foire para participar en las fiestas. En el programa: carrera de landaise, orquesta, parque de atracciones, bodéga, piragüismo, carrera de colores…

Die traditionellen St.-Peter-Feste, die vom Comité des Fêtes de Salles organisiert werden, kommen für eine neue Ausgabe zurück! Wir treffen uns am 23., 24. und 25. Juni 2023 auf dem Place du Champ de foire, um an den Feierlichkeiten teilzunehmen. Auf dem Programm stehen: Landaise-Rennen, Orchester, Jahrmarkt, Bodéga, Kanu, Color Run…

