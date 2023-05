Concert groupe Vocal Cantaleyre Place du Champ de Foire, 11 juin 2023, Salles.

Salles,Gironde

Le groupe vocal Cantaleyre présente son concert annuel, le dimanche 11 juin 2023 à 17h dans la salle des fêtes du bourg. Entrée libre et gratuite au chapeau..

2023-06-11 à ; fin : 2023-06-11 22:00:00. .

Place du Champ de Foire

Salles 33770 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Cantaleyre vocal group presents its annual concert on Sunday, June 11, 2023 at 5:00 pm in the village hall. Free admission by hat.

El grupo vocal Cantaleyre presenta su concierto anual el domingo 11 de junio de 2023 a las 17h en la sala del pueblo. Entrada gratuita con sombrero.

Die Vokalgruppe Cantaleyre präsentiert ihr Jahreskonzert am Sonntag, den 11. Juni 2023 um 17 Uhr im Festsaal des Ortes. Freier Eintritt mit Hut.

Mise à jour le 2023-05-22 par OT Val de l’Eyre