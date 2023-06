Fête de la musique Place du champ de foire Sainte-Néomaye, 21 juin 2023, Sainte-Néomaye.

Sainte-Néomaye,Deux-Sèvres

Le 21 Juin 2023, La Patte d’Oie organise la fête de la musique en partenariat avec la Municipalité, sur la magnifique place du champ de foire de la commune de Sainte-Néomaye.

À partir de 19h :

· Chonozone

· Contrefaçon

· Kind of Pitch

· LYZ

· DJ Tomy

Cette année, 5 food trucks seront présents afin d’assurer la restauration de cette soirée.

Le bar sera quant à lui assuré par l’association La Patte d’Oie..

2023-06-21 à ; fin : 2023-06-21 . .

Place du champ de foire

Sainte-Néomaye 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



On June 21, 2023, La Patte d’Oie is organizing a music festival in partnership with the town council, on the magnificent fairground square in the commune of Sainte-Néomaye.

Starting at 7pm:

– Chonozone

– Counterfeit

– Kind of Pitch

– LYZ

– DJ Tomy

This year, 5 food trucks will be on hand to provide the evening’s catering.

The bar will be manned by the association La Patte d’Oie.

El 21 de junio de 2023, La Patte d’Oie organiza, en colaboración con el ayuntamiento, un festival de música en la magnífica plaza situada frente al recinto ferial de Sainte-Néomaye.

A partir de las 19.00 h:

– Chonozone

– Falsificación

– Tipo de lanzamiento

– LYZ

– DJ Tomy

Este año, 5 food trucks se encargarán del catering de la velada.

El bar estará a cargo de la asociación La Patte d’Oie.

Am 21. Juni 2023 veranstaltet La Patte d’Oie in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung das Musikfest auf dem wunderschönen Platz des Messegeländes der Gemeinde Sainte-Néomaye.

Ab 19 Uhr :

– Chonozone

– Contrefaçon (Fälschung)

– Kind of Pitch

– LYZ

– DJ Tomy

Dieses Jahr werden 5 Food Trucks für das leibliche Wohl der Gäste sorgen.

Die Bar wird von der Organisation La Patte d’Oieie betrieben.

Mise à jour le 2023-06-08 par OT Haut Val De Sèvre