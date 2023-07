Marché aux livres, cartes postales, timbres et vieux papiers Place du champ de foire Saint-Gaultier, 16 juillet 2023, Saint-Gaultier.

Saint-Gaultier,Indre

Marché aux livres, cartes postales, timbres et vieux papiers, disques.

Nombreux exposants amateurs et professionnels..

2023-07-16 fin : 2023-07-16 . EUR.

Place du champ de foire

Saint-Gaultier 36800 Indre Centre-Val de Loire



Market for books, postcards, stamps and old papers, records.

Numerous amateur and professional exhibitors.

Mercado de venta de libros, postales, sellos, papeles antiguos y discos.

Numerosos expositores aficionados y profesionales.

Markt für Bücher, Postkarten, Briefmarken und Altpapier, Schallplatten.

Zahlreiche Amateur- und Berufsaussteller.

Mise à jour le 2023-06-29 par OT Vallée de la Creuse