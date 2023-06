Cinémobile Place du Champ de Foire Saint-Benoît-du-Sault, 11 juin 2023, Saint-Benoît-du-Sault.

Saint-Benoît-du-Sault,Indre

Le Cinémobile, salle de cinéma itinérante unique en France, sillonne la région Centre-Val de Loire et permet au public rural de bénéficier d’un accès au cinéma à travers une programmation d’actualité et des animations..

Dimanche 2023-06-11 à 16:00:00 ; fin : 2023-06-11 . 6.2 EUR.

Place du Champ de Foire

Saint-Benoît-du-Sault 36170 Indre Centre-Val de Loire



The Cinémobile, a unique travelling cinema in France, travels throughout the Centre-Val de Loire region and allows the rural public to benefit from access to the cinema through a program of current events and activities.

El Cinémobile, un cine itinerante único en Francia, recorre la región de Centre-Val de Loire y permite al público rural acceder al cine a través de un programa de eventos y actividades de actualidad.

Das Cinémobile, ein in Frankreich einzigartiger mobiler Kinosaal, ist in der Region Centre-Val de Loire unterwegs und ermöglicht dem ländlichen Publikum den Zugang zum Kino durch ein aktuelles Programm und Animationen.

2023-06-08