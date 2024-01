Brocante et vide-greniers de St André de Cubzac Place du champ de foire Saint-André-de-Cubzac, dimanche 15 septembre 2024.

Saint-André-de-Cubzac Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-15 08:00:00

fin : 2024-09-15 18:00:00

En plein coeur des appellations Bordeaux et Bordeaux Supérieur, non loin de l’Estuaire de la Gironde, le Comité des Fêtes de Saint-André-de-Cubzac organise sa brocante et son vide-grenier. Avis aux chineurs et autres amateurs de vieux objets : la célèbre brocante du Champ de Foire déploie ses trésors.

Buvette et petite restauration sur place.

EUR.

Place du champ de foire

Saint-André-de-Cubzac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-12 par Bourg Cubzaguais Tourisme