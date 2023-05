Vélotopia – Fête du vélo du Grand Cubzaguais Place du Champ de Foire, 11 juin 2023, Saint-André-de-Cubzac.

Saint-André-de-Cubzac,Gironde

Rendez-vous à Vélotopia où les vélos, rosalies, karts à pédale, BMX, pumptrack, trottinettes, draisiennes, manèges et autres machines sont les rois de la fête !

– 10h-13h : 1ère étape : le centre aquatique l’Hippocampe proposera l’entrée gratuite pour toutes les personnes venant à vélo jusqu’à 13h.

– 12h30-19h : animations sur la place du Champ de Foire.

*Tours de manèges, rosalies, karts à pédale, vélos géants, circuits pour enfants…

*Révisions, ateliers, vente de vélos d’occasion, customisations de casques et vélo avec Skin’Jackin, impressions 3D…

*Une piste de bosses et virages. Accessible aux débutants comme aux expérimentés, et adaptée aux vélos et BMX, trottinettes, draisiennes et skates.

*Concert, parade et show BMX.

*Rallye à vélo.

Buvette et restauration.

Venez avec vos vélos, trottinettes et autres machines pour profiter au maximum de vélotopia..

2023-06-11 à ; fin : 2023-06-11 19:00:00. EUR.

Place du Champ de Foire

Saint-André-de-Cubzac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine



See you at Vélotopia where bikes, rosalies, pedal karts, BMX, pumptrack, scooters, draisiennes, merry-go-rounds and other machines are the kings of the party!

– 10am-1pm: 1st stage: the aquatic center l’Hippocampe will offer free entry for all people coming by bike until 1pm.

– 12h30-19h : animations on the Champ de Foire square.

*Rides, rosalies, pedal go-karts, giant bikes, circuits for children…

*Revisions, workshops, sale of second-hand bikes, customization of helmets and bikes with Skin’Jackin, 3D printing…

*A track of bumps and turns. Accessible to beginners as well as experienced riders, and adapted to bikes and BMX, scooters, draisiennes and skates.

*Concert, parade and BMX show.

*Bike rally.

Refreshments and food.

Come with your bikes, scooters and other machines to make the most of velotopia.

¡Ven a Vélotopia donde bicicletas, rosalia, karts a pedales, BMX, pumptrack, patinetes, draisiennes, tiovivos y otras máquinas son los reyes de la fiesta!

– 10.00-13.00 h: 1ª etapa: el centro acuático l’Hippocampe ofrecerá entrada gratuita a todos los que vengan en bicicleta hasta las 13.00 h.

– 12.30-19.00 h: animaciones en la plaza del Campo de Feria.

*Carruseles, rosalies, karts a pedales, bicicletas gigantes, circuitos para niños…

*Revisiones, talleres, venta de bicicletas de segunda mano, personalización de cascos y bicicletas con Skin’Jackin, impresión 3D…

*Una pista con baches y curvas. Accesible tanto a principiantes como a experimentados, y apta para bicicletas y BMX, patinetes, draisies y skates.

*Concierto, desfile y espectáculo BMX.

*Concentración de bicicletas.

Refrescos y comida.

Ven con tus bicis, patinetes y otras máquinas a disfrutar al máximo de velotopia.

Treffpunkt ist Vélotopia, wo Fahrräder, Rosalies, Go-Karts, BMX, Pumptracks, Roller, Draisinen, Karussells und andere Maschinen die Könige des Festes sind!

– 10h-13h: 1. Etappe: Das Wassersportzentrum l’Hippocampe wird bis 13h freien Eintritt für alle Personen anbieten, die mit dem Fahrrad kommen.

– 12:30-19:00 Uhr: Animationen auf dem Place du Champ de Foire.

*Fahrten mit Karussells, Rosalies, Pedal-Gokarts, Riesenfahrräder, Rundfahrten für Kinder…

*Überholungen, Workshops, Verkauf von gebrauchten Fahrrädern, Anpassung von Helmen und Fahrrädern mit Skin’Jackin, 3D-Drucke…

*Eine Piste mit Buckeln und Kurven. Für Anfänger und Fortgeschrittene zugänglich und für Fahrräder und BMX-Räder, Roller, Draisinen und Skateboards geeignet.

*Konzert, Parade und BMX-Show.

*Rallye auf dem Fahrrad.

Getränke und Speisen.

Kommen Sie mit Ihren Fahrrädern, Rollern und anderen Maschinen, um Velotopia in vollen Zügen zu genießen.

Mise à jour le 2023-05-23 par Bourg Cubzaguais Tourisme