FETE DE LA SAINT ELOI Place Du Champ de Foire Mouzay, 25 novembre 2023, Mouzay.

Mouzay,Meuse

Venez fêter la Saint Eloi avec le foyer rural de Mouzay organisé par la section gym du foyer rural de Mouzay.

Repas dansant accompagné de l’orchestre « Sensation » à la salle polyvalente de Mouzay.

Réservations obligatoire par téléphone. Tout public

Samedi 2023-11-25 20:15:00 fin : 2023-11-25 . 30 EUR.

Place Du Champ de Foire Salle des fêtes

Mouzay 55700 Meuse Grand Est



Come and celebrate the Saint Eloi with the rural home of Mouzay organized by the gym section of the rural home of Mouzay.

Dinner and dance with the orchestra « Sensation » at the multipurpose hall of Mouzay.

Reservations required by phone

Ven a celebrar el día de San Eloy con la casa rural de Mouzay organizado por la sección de gimnasia de la casa rural de Mouzay.

Cena y baile con la banda « Sensation » en la sala polivalente de Mouzay.

Es necesario reservar por teléfono

Kommen Sie und feiern Sie den Tag des Heiligen Eloi mit dem Landheim von Mouzay, organisiert von der Gymnastikabteilung des Landheims von Mouzay.

Tanzmahl mit Begleitung des Orchesters « Sensation » in der Mehrzweckhalle von Mouzay.

Telefonische Reservierungen sind erforderlich

Mise à jour le 2023-10-25 par OT MONTS ET VALLEES DE MEUSE