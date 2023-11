Marché de Noël de Martizay Place du Champ de Foire Martizay Catégories d’Évènement: Indre

Craft market and toy fair. Mercado de artesanía y feria de juguetes. Kunsthandwerkermarkt und Spielzeugbörse. Mise à jour le 2023-11-08 par Destination Brenne Détails Catégories d’Évènement: Indre, Martizay Autres Lieu Place du Champ de Foire Adresse Place du Champ de Foire Ville Martizay Departement Indre Lieu Ville Place du Champ de Foire Martizay latitude longitude 46.8078121;1.04131793

