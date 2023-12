Cinémobile janvier Place du Champ de Foire Lignières, 1 décembre 2023, Lignières.

Lignières,Cher

Ce mois-ci : « Comme par magie », la nouvelle comédie française avec Kev Adams et Gérard Jugnot, le nouveau film d’animation Disney avec « Wish », et le coup de coeur du mois au Cinémobile avec « Le Temps d’aimer », le dernier film de Katell Quillévéré..

Jeudi 2024-01-18 16:30:00 fin : 2024-01-18 . EUR.

Place du Champ de Foire

Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire



This month: « Comme par magie », the new French comedy starring Kev Adams and Gérard Jugnot, the new Disney animated film « Wish », and this month’s Cinémobile favorite, « Le Temps d’aimer », the latest film by Katell Quillévéré.

Este mes: « Comme par magie », la nueva comedia francesa protagonizada por Kev Adams y Gérard Jugnot, la nueva película de animación de Disney « Wish », y la favorita de Cinémobile de este mes, « Le Temps d’aimer », la última película de Katell Quillévéré.

Diesen Monat: « Comme par magie », die neue französische Komödie mit Kev Adams und Gérard Jugnot, der neue Disney-Animationsfilm mit « Wish » und der Favorit des Monats im Cinémobile mit « Le Temps d’aimer », dem neuesten Film von Katell Quillévéré.

Mise à jour le 2023-11-28 par OT LIGNIERES