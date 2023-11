Dégustation Beaujolais nouveau Place du Champ de Foire Lignières, 16 novembre 2023, Lignières.

Lignières,Cher

Retrouvez Pierre à l’occasion du beaujolais nouveau pour une dégustation avec quelques amuses-bouches..

Jeudi 2023-11-16 15:00:00 fin : 2023-11-16 18:30:00. .

Place du Champ de Foire

Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire



Join Pierre on the occasion of Beaujolais Nouveau for a tasting with some appetizers.

Acompañe a Pierre a la fiesta del Beaujolais Nouveau para una degustación y unos aperitivos.

Treffen Sie Pierre anlässlich des Beaujolais Nouveau zu einer Verkostung mit einigen Häppchen.

Mise à jour le 2023-11-09 par OT LIGNIERES