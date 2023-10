Cabinet médical itinérant à Lignières Place du Champ de Foire Lignières, 3 novembre 2023, Lignières.

Lignières,Cher

Le département du Cher a mis en place un cabinet médical en itinérance à destination des habitants sans médecins traitants. A Lignières, le cabinet médical s’installera place du champ de foire le 3 novembre. RDV par téléphone mardi et jeudi 14h-16h..

2023-11-03 fin : 2023-11-03 . .

Place du Champ de Foire

Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire



The Cher département has set up a mobile medical practice for residents without a regular doctor. In Lignières, the surgery will open in Place du Champ de Foire on November 3. Appointments by telephone on Tuesdays and Thursdays, 2pm-4pm.

El departamento de Cher ha creado un consultorio médico móvil para los residentes que no disponen de médico de cabecera. En Lignières, el consultorio se abrirá en la plaza del Campo de Feria el 3 de noviembre. Citas por teléfono los martes y jueves, de 14.00 a 16.00 h.

Das Departement Cher hat eine mobile Arztpraxis für Einwohner eingerichtet, die keinen behandelnden Arzt haben. In Lignières wird die Arztpraxis am 3. November auf dem Place du champ de foire eröffnet. RDV per Telefon Dienstag und Donnerstag 14:00-16:00 Uhr.

Mise à jour le 2023-10-20 par OT LIGNIERES