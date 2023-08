Cinémobile – Octobre 2023 Place du Champ de Foire Lignières, 5 octobre 2023, Lignières.

Lignières,Cher

A retrouver ce mois-ci : Deux comédies françaises, « last dance! » où François Berléand, retraité, est propulsé au coeur d’une création de danse contemporaine et « Un métier sérieux », focus sur le métier de l’enseignement. Enfin, un film d’animation, le deuxième opus « des As de la jungle »..

Jeudi 2023-10-05 16:00:00 fin : 2023-10-05 . 6.2 EUR.

Place du Champ de Foire

Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire



On view this month: Two French comedies, « last dance! » in which François Berléand, a retiree, is thrust into the heart of a contemporary dance creation, and « Un métier sérieux », a focus on the teaching profession. Finally, an animated film, the second opus « Les As de la jungle ».

En cartelera este mes: Dos comedias francesas, « ¡Último baile! », en la que François Berléand, un jubilado, se ve empujado al corazón de una creación de danza contemporánea, y « Un métier sérieux », centrada en la profesión docente. Por último, una película de animación, la segunda entrega de « Les As de la jungle ».

In diesem Monat zu sehen: Zwei französische Komödien, « Last Dance! », in der der Rentner François Berléand in das Herz einer zeitgenössischen Tanzkreation katapultiert wird, und « Un métier sérieux », in dem es um den Beruf des Lehrers geht. Und schließlich ein Animationsfilm, der zweite Teil von « As of the Jungle ».

