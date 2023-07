Cinémobile – Septembre 2023 Place du Champ de Foire Lignières, 7 septembre 2023, Lignières.

Lignières,Cher

Retrouvez, une comédie française par le réalisateur de « Le premier jour du reste de la ta vie », le film d’animation « Miraculous » pour la 1ère fois sur grand écran, et un drame qui revient sur l’enquête d’une journaliste sur « les algues vertes »..

Jeudi 2023-09-07 16:00:00 fin : 2023-09-07 . 6.2 EUR.

Place du Champ de Foire

Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire



Enjoy a French comedy by the director of « Le premier jour du reste de la ta vie », the animated film « Miraculous » for the 1st time on the big screen, and a drama about a journalist’s investigation into « green algae ».

Una comedia francesa del director de « El primer día del resto de tu vida », la película de animación « Miraculous » por primera vez en la gran pantalla, y un drama sobre la investigación de un periodista sobre las « algas verdes ».

Sie finden eine französische Komödie vom Regisseur von « Der erste Tag vom Rest deines Lebens », den Animationsfilm « Miraculous » zum ersten Mal auf der großen Leinwand und ein Drama, das auf die Recherchen einer Journalistin über « Grünalgen » zurückblickt.

