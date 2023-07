Cinémobile – juillet 2023 Place du Champ de Foire Lignières, 13 juillet 2023, Lignières.

Lignières,Cher

Découvrez le dernier film d’animation pour enfants des studios Pixar « Elementaire » et l’histoire touchante d’Harold Fry et de son pari fou : traverser l’Angleterre à pied pour rejoindre son amie malade..

Jeudi 2023-07-13 14:00:00 fin : 2023-07-13 . 6.2 EUR.

Place du Champ de Foire

Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire



Discover Pixar Studios’ latest animated film for children, « Elementaire », and the touching story of Harold Fry and his crazy bet: to cross England on foot to join his sick friend.

Descubre la última película de animación para niños de los estudios Pixar, « Elemental », y la conmovedora historia de Harold Fry y su loca apuesta: cruzar Inglaterra a pie para estar con su amigo enfermo.

Entdecken Sie den neuesten Animationsfilm für Kinder der Pixar-Studios « Elementar » und die rührende Geschichte von Harold Fry und seiner verrückten Wette, zu Fuß durch England zu laufen, um seine kranke Freundin zu treffen.

Mise à jour le 2023-06-15 par OT LIGNIERES