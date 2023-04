Baladez-vous…à vélo De Lencloître à Monts-sur-Guesnes sur la ligne verte Place du Champ de Foire Lencloitre 86140 Lencloître Catégories d’Évènement: Lencloître

Vienne

Baladez-vous…à vélo De Lencloître à Monts-sur-Guesnes sur la ligne verte Place du Champ de Foire Lencloitre 86140, 6 mai 2023, Lencloître. Baladez-vous…à vélo De Lencloître à Monts-sur-Guesnes sur la ligne verte Samedi 6 mai, 14h00 Place du Champ de Foire Lencloitre 86140 Entrée libre sur réservation Rejoignez, depuis Lencloître, le Château de Monts-sur-Guesnes et profitez d’une visite de l’Historiale et des scénographies du Château.

Distance : 34 km (2 x 17 km – parcours plat et sécuriséle long de la ligne verte).

par l’association à vélo à Châtellerault Départ : Lencloître (place du marché) à 14h.

Inscriptions obligatoires à info@a-velo-chatellerault.org

www.a-velo-a-chatellerault.org Place du Champ de Foire Lencloitre 86140 Place du Champ de Foire Lencloitre 86140 Lencloître 86140 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://www.a-velo-a-chatellerault.org »}] [{« link »: « mailto:info@a-velo-chatellerault.org »}, {« link »: « http://www.a-velo-a-chatellerault.org »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-06T14:00:00+02:00 – 2023-05-06T18:00:00+02:00

2023-05-06T14:00:00+02:00 – 2023-05-06T18:00:00+02:00 maiavelo vélo veloTango

Détails Catégories d’Évènement: Lencloître, Vienne Autres Lieu Place du Champ de Foire Lencloitre 86140 Adresse Place du Champ de Foire Lencloitre 86140 Ville Lencloître Departement Vienne Age min 9 Age max 99 Lieu Ville Place du Champ de Foire Lencloitre 86140 Lencloître

Place du Champ de Foire Lencloitre 86140 Lencloître Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lencloitre/

Baladez-vous…à vélo De Lencloître à Monts-sur-Guesnes sur la ligne verte Place du Champ de Foire Lencloitre 86140 2023-05-06 was last modified: by Baladez-vous…à vélo De Lencloître à Monts-sur-Guesnes sur la ligne verte Place du Champ de Foire Lencloitre 86140 Place du Champ de Foire Lencloitre 86140 6 mai 2023 Lencloître Place du Champ de Foire Lencloitre 86140 Lencloître

Lencloître Vienne